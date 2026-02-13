Entre la crudeza de En el barro y la intimidad de Suavecita

En el programa Amnesia, conducido por Pablo Valente, la actriz Camila Peralta habló sobre su participación en la segunda temporada de la serie En el barro, ya disponible en Netflix.

Durante la charla, Peralta reflexionó sobre el desafío de grabar una serie coral y violenta, el peso inevitable de las comparaciones con El Marginal y cómo ese antecedente funcionó tanto como presión como garantía de visibilidad. Contó que no ve material durante el rodaje y que recién pudo reencontrarse con la historia en el junket de prensa, ya que la grabación se realizó mucho tiempo antes del estreno.

Consultada por Alejandro Rodríguez Bodart, destacó la importancia del trabajo en equipo, la confianza en la dirección y el acompañamiento entre actrices para sobrellevar la autoexigencia. También habló del impacto emocional de las escenas más crudas y confesó que, como espectadora, algunas le resultan difíciles de ver.

Además, se refirió a Suavecita, el unipersonal que protagoniza desde hace tres años, al que definió como un punto clave en su carrera por el crecimiento sostenido del público y el reconocimiento profesional, incluso en funciones internacionales.