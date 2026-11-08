“Entrar a Esparta con la celeste y blanca es muy emocionante. Somos corredores amateur pero entrenamos como profesionales”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta oportunidad, en la Entrevista de Fondo, conversamos con la ultramaratonista Gisela Dala, de 47 años, que integra la Selección Argentina de Ultramaratón y este año fue Campeona de la Copa Argentina 100 km.

En septiembre, completó 246 km de la Spartathlon, en Grecia, logrando una de las mejores marcas nacionales lo que la posicionó como la segunda mujer argentina en completar dos de las ultramaratones más duras del mundo.

En la Historia que corre charlamos con Sebastián Armenault, un ultramaratonista solidario que transforma los desafíos deportivos en oportunidades para otros.

Con el lema “Superarse es ganar” conformó la ONG 1km 1 sonrisa que buscar convertir los kilómetros que corre en ayuda para construir hospitales, escuelas, geriátricos y merenderos.

Además, con cada nuevo seguidor en su Instagram: @sebasarmenault, suma 10 ladrillos para esta causa.

"Descubrí que mi ganar era hacer cada vez más kilómetros, nunca me importaron los tiempos ni los resultados. Feliz de hacer lo que me apasiona", contó.

En la entrevista con Gisela Dala nos compartió las sensaciones a raíz de su participación en Grecia en el Spartathlon, entre el 26 y 27 de septiembre, una de las ultramaratones más exigentes del mundo, que consta de 246km con un límite de 36 horas.

“Recién ahora estoy tomando dimensión, de todo lo vivido en el proceso para llegar y en la carrera. La idea era llegar y terminarla bien a nivel físico”. “Las sensaciones son buenísimas, increíbles desde lo deportivo y lo personal. Es una carrera que te desafía en todo sentido y te pone a prueba todo el tiempo”. “Superó mis expectativas, fue un objetivo pensado, buscado, elaborado, entrenado”.

“Hay una frase que dice que `el Sparta no se corre, se vive´ y, una vez que terminás la carrera, esa frase toma fuerza”, explicó.

“La carrera es muy mental. Hay una exigencia física, todo el tiempo estás pendiente del reloj y el ritmo, tiene altimetría, la preparación mental fue fundamental, era prepararse para sufrir”.

“Uno empieza a correr el Sparta mucho antes de correrla, lo vale al 100 por ciento. El Sparta tiene mística, historia”, reveló.

“Entrar a Esparta, ver la bandera argentina, llegar vistiendo la celeste y blanca es muy emocionante. Es mucho lo que le ponemos para llegar porque somos amateur pero entrenamos como profesionales, le dedicamos tiempo y esfuerzo”.

“La ultradistancia te enamora y el desafío siempre es con uno. Siempre me digo que elijo creer en mí”, señaló.