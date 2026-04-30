Entra en vigencia este primer de mayo el acuerdo Mercosur-UE

El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que conformará una zona de más de 740 millones de consumidores y cerca de 25% del PIB global, entra en vigencia este viernes 1 de mayo.

Permitirá aumentar el nivel de inversiones hasta US$ 92.000 millones y casi duplicar las exportaciones alcanzando los US$ 15.000 millones cuando termine la década, según un informe de la consultora Abeceb.

La Unión Europea ya es el principal emisor de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina, con un stock acumulado que alcanza los US$ 75.000 millones, equivalente a cerca de 40% del total de capital extranjero radicado en el país.

Por su lado, España se destaca como el segundo mayor inversor individual, con un stock de US$ 24.981 millones (14% del total país), concentrado en sectores de infraestructura, banca y energía.

Se estima que los flujos netos anuales de inversión europea podrían duplicarse respecto a su promedio histórico reciente (pasando de la línea de los US$ 1.800 millones a un rango de US$ 3.500 - 4.000 millones anuales).

Esto representaría la captación de flujos acumulados por entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones adicionales para el período 2026-2030 .

La materialización de estos nuevos flujos elevaría el stock total de IED europea hasta los US$ 92.000 millones al cierre de la década.

A diferencia de ciclos de inversión previos, el destino de estos capitales no se orientará al mercado interno, sino que esta vez apuntará al desarrollo de capacidades exportadoras.

“Lo importante del Acuerdo UE-Mercosur es que actúa como un marco institucional que reduce el riesgo percibido y puede acelerar decisiones de inversión que hoy están en etapa de anuncio”, destacó Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

Para Izquierdo, “la certidumbre regulatoria que otorga el acuerdo es exactamente el tipo de estabilidad que potencia la inversión industrial de largo plazo”.

La Argentina puede casi duplicar sus exportaciones a la Unión Europea al 2030: Las exportaciones pasarían de US$ 8.499 millones en 2025 a aproximadamente US$ 15.100 millones en 2030, un incremento de 79% en valor.

El incremento no sería transversal sino que se concentrará en los sectores donde el acuerdo elimina barreras arancelarias relevantes y Argentina tiene posición exportadora probada: complejos sojero, ganadero y manicero como tractores principales, seguidos por aceites vegetales, maíz y miel.

En manufactura, autopartes con corriente exportadora activa y vinos en segmento premium tienen potencial real de escalar.

“La pregunta no es si el acuerdo generará oportunidades, sino qué parte de esa oportunidad están las empresas en condiciones de capturar; eso exige pasar de una lectura comercial a una decisión de negocio: medir brechas de cumplimiento, asegurar trazabilidad, revisar reglas de origen, adaptar capacidad productiva, cerrar acuerdos logísticos y anticipar inversiones”, completó Izquierdo.