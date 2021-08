Marco Enríquez: “Superamos la dictadura de Pinochet pero no sus reglas”

El candidato a presidente de Chile aseguró, “quiero cambiar a mi país, no puedo permitir que mi país esté en manos de la derecha; no lo puedo permitir ni me resignaré a eso. Voy a luchar por la presidencia y por la república de mi país”.

Sobre la reforma constitucional detalló que, “este momento constituyente es un momento inédito para nuestra historia, nunca antes había existido. La sociedad chilena salió de su glaciación, de su hibernación, y terminó en un día de octubre de 2019 en un pueblo que se puso de pie. Es por eso que en los próximos 11 meses vamos a construir las reglas de una sociedad de derechos, más justa, estando en un país donde las universidades públicas son pagas, de las más caras del mundo”.

“De la era de Pinochet quedó mucho. En materia de reglas, quedó en la constitución un estado esclavo del mercado. La misma establece que, mientras más pequeño el estado y más grande el mercado, más prosperidad”, detalló.

