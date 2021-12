Enrique García Medina y la foto que se convirtió en ícono de la represión

El autor de fotografías icónicas de los acontecimientos de diciembre de 2001, como Esquivando la balacera, se refirió a su oficio y recordó los acontecimientos vividos en las calles de la ciudad de Buenos Aires.

Además, Enrique García Medina contó que "un policía me reconoció por mi trabajo en tribunales, me dijo 'Comodoro Py' y me disparó a los ojos".

