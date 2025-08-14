Enrique Espinoza rinde homenaje a Roberto Cambaré en su Balcarce natal

El próximo 16 de agosto, Balcarce celebrará el centenario del natalicio de Roberto Cambaré —nacido el 16 de agosto de 1925 y autor de joyas como Angélica— con un homenaje en la Pulpería Carlos Máximo Cabrera. La voz de este tributo será Enrique Espinoza, figura esencial del cancionero popular y amigo personal de Cambaré, con quien compartió escenarios, grabaciones y una estrecha amistad desde fines de los años 70.

En diálogo con Norberto Passera en Nacional Folklórica, Espinoza recordó la historia de su primer gran éxito con Cambaré (Tú, 1979), adelantó que interpretará unas ocho canciones —incluyendo piezas inéditas y remasterizadas— y anunció que estará acompañado por Nicolás Ruiz y Maximiliano Bacamontes.

El repertorio incluirá temas que nunca fueron editados y que se escucharon en exclusiva durante la entrevista: Tan solo milonga, Corazónzoncito, Paisaje surero y una versión especial de Angélica, precedida por el poema No te extrañes, recitado por el propio Cambaré. Un encuentro que unirá la memoria, la amistad y la música, para celebrar a uno de los grandes autores del folclore argentino.