Enrique Espinoza: “Hay que respetar al autor, no cambiarle ni una coma”

El gran Enrique Espinoza visitó a Carla Ruiz en el estudio de Nacional Folklórica y compartió anécdotas de su carrera, desde sus inicios en Colón hasta los escenarios más importantes del país y del exterior. Con la humildad de los grandes, recordó a Antonio Tormo, Atahualpa Yupanqui y Chavela Vargas, y habló sobre el cuidado de la voz, la importancia del respeto por los autores y su amor por el folclore.

El 24 de octubre se presentará en el Club Social Cambalache (Defensa 1179, San Telmo), en una noche que promete emoción y clásicos del cancionero popular.