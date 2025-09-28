Enoturismo: Mendoza eligió a sus representantes para competencia internacional

Los principales referentes del enoturismo mendocino fueron galardonados en la 20ª edición de los Best of Mendoza's Wine Tourism.
El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri; y el gobernador Alfredo Cornejo, entre otros funcionarios.
En la ceremonia, Cornejo destacó que en la provincia funcionan más de novecientas bodegas, de las cuales más de doscientas treinta abren sus puertas al turismo, consolidando a Mendoza como un destino de referencia mundial.
Subrayó además que esta actividad ha crecido gracias a la conjunción del esfuerzo estatal y, principalmente, de la organización del sector privado.
"Ese esfuerzo conjunto explica que hoy tengamos más de 130 nominaciones, cada vez con más talento y proyectos que premian el mérito real de crecer con trabajo”, afirmó.
Un jurado de 17 expertos, incluyendo a representantes de la prensa, la academia y el sector privado, evaluó las propuestas en ocho categorías.
Los ganadores del Oro, a excepción de la categoría Pequeñas Bodegas, representarán a Mendoza en la competencia internacional que se celebrará en noviembre en Burdeos, Francia.
Ganadores por categoría:
-Alojamiento
Bronce: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton
Plata: Casa Agostino Luxury Wine Resort
Oro: Entre Cielos Wine & Wellness Hotel
-Arquitectura y Paisaje
Bronce: Savia – Cocina Casarena
Plata: Lamadrid Estate Wines
Oro: The Williams Casanegra Distillery
-Arte y Cultura
Bronce: Alfa Crux
Plata: Claroscuro Bodega de Arte
Oro: Club Tapiz (Fincas Patagónicas)
-Experiencias Innovadoras
Bronce: Hilbing Franke Distillery
Plata: Mental Wine Tour by Agustín Saitta
Oro: Viña Doña Paula Terroir Camp
-Prácticas Sustentables
Bronce: Auténtico Cocina Contemporánea
Plata: Bodega Trivento
Oro: Viña Doña Paula
-Restaurantes o Experiencias Culinarias
Bronce: Auténtico Cocina Contemporánea
Plata: Estación de Alma – Bressia
Oro: Quimera Bistró (Achaval Ferrer)
-Servicios relacionados al turismo vitivinícola
Bronce: Bodega Iaccarini
Plata: Magnolia by Enfoque Comercial
Oro: Run for Wine
-Pequeñas bodegas
Bronce: Bodega Alpasión
Plata: Bodega Alandes (Karim Mussi Wines)
Oro: FoWines
