Enoturismo: Mendoza eligió a sus representantes para competencia internacional

Los principales referentes del enoturismo mendocino fueron galardonados en la 20ª edición de los Best of Mendoza's Wine Tourism.

El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri; y el gobernador Alfredo Cornejo, entre otros funcionarios.

En la ceremonia, Cornejo destacó que en la provincia funcionan más de novecientas bodegas, de las cuales más de doscientas treinta abren sus puertas al turismo, consolidando a Mendoza como un destino de referencia mundial.

Subrayó además que esta actividad ha crecido gracias a la conjunción del esfuerzo estatal y, principalmente, de la organización del sector privado.

"Ese esfuerzo conjunto explica que hoy tengamos más de 130 nominaciones, cada vez con más talento y proyectos que premian el mérito real de crecer con trabajo”, afirmó.

Un jurado de 17 expertos, incluyendo a representantes de la prensa, la academia y el sector privado, evaluó las propuestas en ocho categorías.

Los ganadores del Oro, a excepción de la categoría Pequeñas Bodegas, representarán a Mendoza en la competencia internacional que se celebrará en noviembre en Burdeos, Francia.

Ganadores por categoría:

-Alojamiento

Bronce: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton

Plata: Casa Agostino Luxury Wine Resort

Oro: Entre Cielos Wine & Wellness Hotel

-Arquitectura y Paisaje

Bronce: Savia – Cocina Casarena

Plata: Lamadrid Estate Wines

Oro: The Williams Casanegra Distillery

-Arte y Cultura

Bronce: Alfa Crux

Plata: Claroscuro Bodega de Arte

Oro: Club Tapiz (Fincas Patagónicas)

-Experiencias Innovadoras

Bronce: Hilbing Franke Distillery

Plata: Mental Wine Tour by Agustín Saitta

Oro: Viña Doña Paula Terroir Camp

-Prácticas Sustentables

Bronce: Auténtico Cocina Contemporánea

Plata: Bodega Trivento

Oro: Viña Doña Paula

-Restaurantes o Experiencias Culinarias

Bronce: Auténtico Cocina Contemporánea

Plata: Estación de Alma – Bressia

Oro: Quimera Bistró (Achaval Ferrer)

-Servicios relacionados al turismo vitivinícola

Bronce: Bodega Iaccarini

Plata: Magnolia by Enfoque Comercial

Oro: Run for Wine



-Pequeñas bodegas

Bronce: Bodega Alpasión

Plata: Bodega Alandes (Karim Mussi Wines)

Oro: FoWines