Enfermedad no identificada: instan a tomar medidas de prevención

La enfermedad que todavía no ha sido identificada y que provocó la muerte de un profesional de la salud y que otras cuatro personas permanezcan internadas con un cuadro grave y con pronóstico reservado, mantiene en alerta al sistema de salud de la provincia. “Hemos detectado que hay seis pacientes y uno de ellos ha fallecido ayer, que es personal de salud, sin la etiología detectada hasta el momento. Tenemos dos pacientes internados en un sanatorio privado con asistencia respiratoria mecánica y también dos pacientes en hospitales con asistencia respiratoria mecánica y una paciente personal de salud que se encuentra aislada en su domicilio con un cuadro no severo. Posiblemente se trata de un agente etiológico infeccioso y tenemos que buscar cuál es. Creemos que se trata de un germen infeccioso viral de contagio no muy severo. Ya tenemos la experiencia de la Gripe A y la B y también de lo que sucedió con Covid. Las medidas preventivas son el uso del barbijo, la higiene de manos y por supuesto que cuando aparece un brote se produce el aislamiento. Acabamos de tener una reunión con los funcionarios de distintas áreas para tomar una decisión en conjunto y que sea la más acertada y la más oportuna para que proteja a la sociedad”, declaró el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz.

DESCARGAR