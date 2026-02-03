Enero cerró con balance positivo y fuerte protagonismo del turismo nacional

El turismo argentino mostró buen desempeño durante enero, impulsado principalmente por los viajes dentro del país. Así lo indicó un informe del Observatorio Argentino de Turismo, que destacó el fuerte protagonismo del turismo nacional en distintos destinos.

Erika Sotomayor, conductora de los programas Turismo y Comer, Beber y Viajar en Ramos generales, dialogó con el equipo de Ramos generales y analizó el comportamiento de la temporada, resaltando la preferencia por destinos tradicionales y emergentes, así como el impacto del turismo interno en las economías regionales. Además, recomendó ingresar a Elegí Argentina para conocer descuentos y beneficios para viajar por el país todo el año

De acuerdo con la Cámara Argentina de Turismo, el movimiento turístico permitió sostener niveles de ocupación relevantes en centros de playa, montaña y turismo rural.

En la provincia de Buenos Aires, Pinamar fue uno de los puntos más elegidos, con un promedio general del 85 por ciento y picos del 90 en Cariló. Durante la segunda quincena, incluso, algunos sectores alcanzaron ocupación plena. Villa Gesell promedió el 68 por ciento, aunque localidades como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90 en la segunda mitad del mes. Mar del Plata se movió entre el 65 y el 70 por ciento, con fines de semana por encima de esos valores, mientras que Necochea superó el 75 y Monte Hermoso rondó el 70 por ciento.

Córdoba volvió a consolidarse como uno de los destinos estrella del verano. Recibió más de 2,4 millones de visitantes y registró ocupaciones muy altas en distintos puntos de la provincia. Nono llegó al 98 por ciento, Santa Rosa de Calamuchita al 97, Villa General Belgrano superó el 95 y Mina Clavero alcanzó el 90. Según el informe, la provincia tuvo un 20 por ciento más de turistas que en el mismo período del año pasado.

En la región de Cuyo, Mendoza promedió el 60 por ciento de ocupación, con 312 mil turistas y destacados desempeños en Malargüe, Potrerillos y las Villas de San Rafael. San Juan cerró enero con un promedio provincial del 62, con Iglesia llegando al 90 por ciento por eventos locales. San Luis, en tanto, alcanzó una ocupación general del 69 por ciento.

El Litoral también mostró números alentadores. Iguazú promedió el 82 por ciento en Misiones, mientras que Entre Ríos superó los 2 millones de visitantes y tuvo una ocupación provincial del 66, con la zona de Colón, Villa Elisa y San José entre las más elegidas. Santa Fe cerró el mes con más de 200 mil turistas y una ocupación cercana al 60 por ciento.

En el Norte argentino, Jujuy y Santiago del Estero-Banda rondaron el 60 por ciento de ocupación, con mejores registros en la Quebrada de Humahuaca. Salta promedió el 50 por ciento, aunque algunos destinos tuvieron picos importantes durante fiestas y festivales.

La Patagonia también tuvo un arranque sólido. Bariloche y Dina Huapi alcanzaron ocupaciones del 80 y 85 por ciento, San Martín de los Andes llegó al 83 y Ushuaia se ubicó en torno al 80 por ciento, impulsada por la temporada alta de cruceros.