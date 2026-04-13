Energía: Argentina se posiciona como proveedor clave en el escenario global

El director de Energía de Aleph Energy, Daniel Dreizzen, se refirió al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el mercado energético y destacó el lugar que puede ocupar la Argentina en este nuevo contexto internacional.

Fue en diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round por Radio Nacional.

“El mundo está buscando diversificar sus fuentes y Argentina puede ser una fuente segura de energía”, señaló el especialista, al analizar las oportunidades que se abren para el país en medio de la crisis global.

Además, explicó que este escenario favorecerá el ingreso de divisas al país.

“Van a entrar más dólares, unos 4.000 millones adicionales”, impulsados por la suba de los precios internacionales de la energía y las commodities.

Sobre el desarrollo del sector, remarcó las diferencias entre petróleo y gas, y los desafíos pendientes en este último.

“El petróleo es más simple de exportar, pero el gas requiere grandes inversiones en licuefacción”.

Finalmente, destacó el potencial estratégico de Vaca Muerta y subrayó la importancia de avanzar en proyectos que permitan aprovechar ese recurso.

“Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo”, ponderó.