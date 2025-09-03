Enderson Sequera: "Acá lo importante es el mensaje político que envía Donald Trump"

El consultor político venezolano conversó con Nicolás Yacoy tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de hundir un barco que, según aseguró, transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos.

"Acá lo importante es el mensaje político que envía Donald Trump porque estamos viendo una acción bélica sin precedentes en el continente".

"El mar caribe es complicdo porque no hay aguas internacionales, el hundimiento no se dió en aguas Estadounidenses ni tampoco en aguas venezolanas, se produjo en territorio internacional".

"El mar caribe es una zona muy caliente en el que por lo general hay enfrentamientos que suelen tener tiros de advertencia o persecuciones pero lo que ocurrió ahora es un cambio de postura contundente de Estados Unidos".

"Da la sensación de que Estados Unidos busca un golpe de efecto muy fuerte con una acción inmediata como esta".

"Estados Unidos tiene muy buena información de inteligencia, creemos que sabían, no sólo que había drogas sino también quiénes eran los narcotraficantes neutralizados".

"Hundir las lanchas con droga es quitarle dinero fresco a Nicolas Maduro, que no lo usa para mejorar la salud ni la educación en Venezuela sino para mantenerse en el poder; se busca cortar las lineas de financiamiento de la dictadura de Maduro".