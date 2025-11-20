Encuesta: cuál es la reforma más demandada por los argentinos

El director ejecutivo de DC Consultores, Aníbal Urios, dialogó con Creer o reventar a raíz del último sondeo realizado por su firma entre el 13 y el 15 de noviembre, en el que preguntaron a 2.370 personas de todo el país cuáles eran las reformas estatales que la población considera más urgentes.

Urios destacó que la encuesta refleja un respaldo amplio al paquete de reformas propuesto por el presidente Javier Milei: un 61,8 % de los encuestados afirmó sentirse representado por su estilo de gobierno.

Preguntados por el rumbo hacia el próximo año, el 52,69 % de los participantes señaló que el país debe aplicar “más motosierra (muchas reformas)”, frente a un 47,31 % que opta por reformas más moderadas.

Según el sondeo, la reforma más urgente para los argentinos es la tributaria, con un 30,34 % que afirmó que debe resolverse “ya”: esta opción implica un fuerte apoyo a la baja de impuestos, según explica Urios.

En segundo lugar en prioridad aparece la reforma laboral, con 29,21 % de los votos, seguida por las reformas en seguridad (25,84 %) y en educación (14,61 %).