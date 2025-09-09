Un recorrido por la trayectoria de un artista que rescata la esencia de las juntadas musicales, entre discos, giras y proyectos compartidos

09/09/2025

Encuentros que laten en canciones

Claudio Sosa dialogó con Norberto Pasera en las noche de Nacional Folklórica. El cantante repasó su carrera discográfica, incluyendo Ramitos de al sur del viento (2023), y adelantó que ya prepara un nuevo álbum con composiciones propias y colaboraciones. Además, contó sobre el proyecto Viruta y Vino, junto a Federico Pecquia y Gustavo Huaraz, que se presentará en La Paila, la Tucumanita de Pilar, el ECUNI y la Peña del Colla Mercado en La Plata. Sosa también compartió la experiencia de su espacio cultural-gastronómico “La Tucumanita”, donde la música, la comida regional y la memoria familiar se convierten en un refugio.