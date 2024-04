Encuentro Nacional de CONIN en Sáenz Peña del 25 al 27 de Abril

La presidente del CONIN Barranqueras dialogó con Radio Nacional Resistencia sobre diferentes temas, entre ellos el encuentro que se realizará del 25 al 27 de abril en Sáenz Peña todos los centros CONIN del país:" no paramos nunca, vamos rotando en el verano a los voluntarios, a los profesionales, como para que también se tomen un descanso, pero con un tema tan sensible como es la malnutrición y específicamente la desnutrición CONIN, todas las sedes de CONIN, no sólo CONIN Barranqueras, obviamente que hace bastante tiempo que no se toma vacaciones, pero trabajando bien, con mucha demanda, pero trabajando en profundidad y con mucho esmero, como lo hacemos siempre, y actividades se vienen bastantes, sobre todo ahora en el mes de abril tenemos un encuentro nacional y es la primera vez que ese encuentro nacional se hace fuera de la provincia de Mendoza, que es la sede madre de CONIN, y nos tocó ser anfitriones a los chaqueños y específicamente a CONIN Sáenz Peña, que se lo puede conocer también como Fundex, El 25, 26 y 27 vamos a estar todos los CONIN en la República Argentina reunidos en Sáenz Peña con un eslogan que dice, "Seguimos haciendo punta en esto que es la prevención y la recuperación de la desnutrición infantil en la primera infancia en nuestro país. Contaremos con la presencia del doctor Abel Albino y de la ministra de Desarrollo Humano de la Nación".

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

CHACO INFORMA

MARCELA VAQUER- NOELIA MOREYRA

LUNES A VIERNES DE 7 A 12