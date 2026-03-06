Encuentro de mujeres profesionales celebra el liderazgo femenino

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, 42 mujeres participarán de una edición especial de “Mujeres al mando”, proyecto que busca iluminar a mujeres referentes de la gastronomía, el vino y los productos argentinos.

El viernes 6 de marzo se darán cita 12 cocineras; 12 bodegueras de Mendoza; ocho sommeliers representantes de bodegas de otras regiones, también encabezadas por mujeres, y 10 productoras de alimentos y bebidas.

El proyecto impulsado por Ana Lovaglio Balbo y Flavia Amad ofrecerá una experiencia gastronómica y de vinos que propone una escena real, activa y contemporánea del liderazgo, la sensibilidad y la visión femenina en la industria.

Mujeres Al Mando invita a recorrer estaciones gastronómicas a cargo de cocineras invitadas, una mesa central atendida por mujeres de 20 bodegas mendocinas y de otras regiones del país, y un circuito de productoras de alimentos y bebidas.

El evento, que se llevará a cabo en la bodega Susana Balbo, Luján de Cuyo, Mendoza, propone una tarde-noche de gastronomía, vinos y encuentro donde el liderazgo se ejerce desde el trabajo y el hacer compartido.

Será la 11ª edición de un ciclo que, desde su creación, sostiene una convicción clara: cuando las mujeres que sostienen la gastronomía y el vino tienen espacio, interlocución y visibilidad, toda la comunidad crece.

Al Mando nació en 2023 y por sus 10 ediciones pasaron cerca de 20 cocineras de diferentes puntos del país.

En 2025, el propósito del ciclo se fortaleció reuniendo a cocineras, sommeliers, productoras, comunicadoras y profesionales que, desde miradas diversas, construyen una gastronomía más sensible, conectada y abierta a nuevas formas de habitar la cocina y la hospitalidad.