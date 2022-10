Encuentro de moda circular en Comodoro

La idea surge bajo la premisa que la producción de la mayoría de las prendas que se consumen no son amigables con el medioambiente, para su fabricación se extraen recursos no renovables que serán volcados a circuitos productivos, los cuales dan como resultado una prenda que se usará una temporada para luego ser desechada. Este modelo de producción y consumo rápido, se torna a la vez desmedido de prendas que no son necesarias que tienen vigencia en un lapso corto y que caen en desuso incluso antes de que se deterioren.

Frente a este panorama , Romina Fuentes una de las organizadoras del encuentro explicó:"el objetivo de los encuentros es que cada persona pueda llevar y desprenderse de esa ropa que tiene guardada hace tiempo que no la vende o no la regala que tiene un aprecioo y no sabe a que costo venderla, esto es para que circulen las prendas y limitar al consumismoo y a la vez esto permite que se pueda tener ropa en forma gratuita, la idea es tener prendas, llevarlas dejarlas en una manta hasta que se abra el encuentro y ahí se puede elegir lo que guste. Además, la ropa que queda se puede donar".

Para formar parte del encuentro no es necesario inscribirse. Las personas interesadas en ser parte de la feria deben llevar ropa en buen estado, lavada.

"Esto comienza a las 15 horas (el sábado 15 de octubre) y dura una o dos horas, luego se cierra. No se puede vender, este intercambio esta por fuera del dinero, ni tampoco hay un trueque, simplemente se suelta lo que uno lleva y cada quien toma lo que necesita". De este modo, la feria aunque parece tener una reminicencia al trueque, nacido en plena época de crisis, promueve otro tipo de dinámica: "lo más parecido a este tipo de encuentros son las gratiferias", resumió Fuentes.

