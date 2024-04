ENCUENTRO BINACIONAL DE FRONTERAS LA QUIACA Y VILLAZÓN

Hoy se desarrolló un encuentro binacional de autoridades de ambas ciudades fronterizas, La Quiaca - Argentina y Villazón - Bolivia, en la que abordaron diversos temas relacionados con la económica, geopolítica y seguridad entre otras propuestas.

Dicha reunión fue convocada por el intendente de la ciudad de La Quiaca, Dante Velázquez, en el Hotel de Turismo de la ciudad. Durante su discurso inaugural, el mandatario local resaltó que el encuentro no se realiza luego de varios años sin mostrar novedades entre ambas ciudades: “creo que ha pasado mucho tiempo, desde el último encuentro binacional de fronteras, que se realizaba si mal no recuerdo en el año 2018”. Por otro lado, destacó la importancia de la integración de ambas ciudades: “…la ciudad de La Quiaca no es cualquier ciudad, la ciudad de Villazón no es cualquier ciudad. La ciudad de La Quiaca y la ciudad de Villazón en este concepto de integración fronteriza son las dos ciudades siamesas, hermanas, que son los estandartes, los abanderados de las dos patrias grandes que se llaman Argentina y Bolivia”.