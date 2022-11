Encontraron restos óseos en donde funcionó La Escuelita

Fueron hallados el viernes donde funcionó desde 1976 el centro de detención y tortura llamado La Escuelita, en los fondos del Batallón del Ejército 181 de Neuquén.

En La Escuelita estuvieron secuestrados y fueron torturados más de un centenar de hombres y mujeres durante la última dictadura cívico-militar.

El lugar quedó bajo custodia. Todavía no se pudo determinar si se trata de restos humanos. La subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia confirmó que esperan el arribo a Neuquén del Equipo Argentino de Antropología Forense(EAAF).

Noemí Labrune, integrante de la APDH Neuquén fue muy cautelosa ante la noticia. En dialogo con Radio Nacional Neuquén.

“A mi el tema de que superficialmente hubieran enterrado y matado a dos pasos de La Escuelita me parece que hubiera sido una total estupidez por parte de ellos. Una cosa que no se entiende como lo hicieron sino por ese gran desprecio que tenían con quienes abian arriesgado su vida para cambian el mundo. No me parece creíble pero después me acordé de un episodio que allí ocurrió y dije ‘cosas increíbles también ocurrieron en La Escuelita’ ” reflexionó Labrune.

La histórica militante da cuenta de un testimonio que habla de un fusilamiento en el lugar, en momentos de la represión ilegal, en el que se involucra a los militares de la Brigada Oscar Lorenzo Reinhold y Mario Alberto Gómez Arenas. “Los reúnen y hacen un circulo, le habla el jefe de Inteligencia de la Jefatura 2 y Gómez Arena y les dice que todos tienen que usar su arma porque va a haber un ajusticiamiento. Traen a un prisionero y el jefe de operaciones jefatura 3 dice ¡Fuego! Y lo mataron. Eso fue el acto necesario para ir consiguiendo el pacto de silencio” recordó Labrune.