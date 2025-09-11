Encontraron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro

Alejandro Ainsworth tenía 54 años, se había ido de vacaciones a Copacabana pero estaba desaparecido desde el domingo. La hipótesis es que fue secuestrado mientras que la familia denunció que le vaciaron las cuentas bancarias. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la periodista brasileña.

Por otro lado, Leticia Navarro dio detalles sobre los votos de tres de los cinco jueces que integran el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil a favor de la condena contra Jair Bolsonaro.

El ex mandatario está acusado de liderar una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder, tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El supremo Luiz Fux pidió la absolución del exmandatario y el voto final se conocerá mañana.