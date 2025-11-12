Encontraron en Uruguay la camiseta que Boca había enviado al cielo en homenaje a Russo

En las últimas horas, 24 días después del homenaje y días después del Superclásico, la remera Xeneize en dedicatoria a Miguel Ángel Russo fue encontrada en Uruguay en Cañada Nieto, que es una localidad uruguaya del departamento de Soriano. Tras la muerte del DT de Boca Juniors, el club le rindió homenaje a su glorioso entrenador en la previa del duelo ante Belgrano en la Bombonera el 18 de octubre. Agustín Eugui, productor rural, fue quien la encontró mientras cortaba el pasto en el campo y contó en Radio Nacional cómo fue el hallazgo de la camiseta.

"Ví unos globos brillosos aunque no le dí importancia porque a veces quedan por esta zona. Pero me llamó la atención por los colores, y pensé que era por algún hincha. No pensé en Russo, ni nada. Se lo mandé a mi novia por what s app, y ella al ratito me mandó el video del homenaje", contó.

Eugui dijo que aún no sabe si se la dará a alguien o conservará a la remera. "Soy futbolero por eso me emocioné al conocer de dónde venía", agregó.