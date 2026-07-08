Encontraron el cuerpo de Lucas Gámez el nene argentino que era buscado en Venezuela tras los terremotos

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que se encontraba en un edificio de La Guaira al momento del doble terremoto en Venezuela. Blancalida Martínez Coronado, su madre, aguardaba novedades y hoy recibió la peor noticia.

El menor, nacido en Argentina, se había mudado a Venezuela a principios de año con sus padres, se encontraba de visita en un departamento en el segundo piso de un edificio en La Guaira junto a su tío al momento de los sismos y el consecuente colapso de la estructura.

Equipos de rescate locales e internacionales desplegaron operativos contra reloj en el inmueble destruido utilizando herramientas de remoción, cámaras térmicas y pruebas de sonido para intentar hallar signos vitales, mientras su familia y comunidades de ambos países mantenían cadenas de oración y la esperanza de encontrarlo con vida.

Tristemente, este miércoles por la tarde, alrededor de las 16 horas, hallaron su cuerpo sin vida.