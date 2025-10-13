“Encontrar al ARA San Juan fue fundamental para la Armada, los familiares y la sociedad”

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, dedicada a la comunicación en las Fuerzas Armadas, conversamos con el contraalmirante Enrique Antonio Balbi, Secretario General de la Armada Argentina, quien ingresó en 1984.

“Evidentemente era una vocación porque ya llevo 41 años de servicio, estoy en actividad y llegué a la máxima jerarquía”. “Mi aspiración era ser submarinista y navegar submarinos como lo hizo mi papá, era un desafío personal”.

En la charla, comparte su experiencia como vocero en un hecho tan significativo como fue el hundimiento del ARA San Juan y la importancia de la información en el manejo de crisis.

“Como marino, en ese cargo, era un desafío, era mi rol, tenía que responder como tal”, reflexionó sobre su tarea como vocero.

“Lo importante de la comunicación institucional en esta crisis del hundimiento del San Juan fue llegar a los familiares, llevarles tranquilidad en la búsqueda operativa, ese era mi rol”. “Fue un momento doloroso pero fue fundamental encontrarlo, es un cierre para la Armada, para los familiares para la sociedad”.

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.