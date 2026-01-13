"En Venezuela el aparato represivo todavía no fue verdaderamente desmontado"

El vicepresidente del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, se refirió a la situación en Venezuela luego de la captura a Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y destacó que “del 8 de enero hasta hoy, hemos confirmado la excarcelación de 56 personas que estaban arbitrariamente detenidas por motivos políticos”.

En diálogo con el equipo de Creer o reventar, no obstante, advirtió que “también se está excarcelando a personas que no tienen vínculos con causas de naturaleza política”, al señalar que de esta manera “el Gobierno busca inflar la cifra”.

Además, describió cuáles son las restricciones que tienen quienes fueron liberados y subrayó que “eso demuestra que el aparato represivo todavía no fue verdaderamente desmontado”.