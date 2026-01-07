"En Venezuela desde hace 27 años hay una violación sustantiva de los derechos humanos"

Régulo Pachano, es gestor cultural y abogado venezolano y vive en Argentina desde hace 8 años. Pachano visitó el estudio de Nacional AM 870, donde habló en Creer o Reventar de su vida aquí y la realidad en su país . También contó cómo luego de 30 años de labor ininterrumpida en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, de Venezuela, fue destituido del cargo de presidente de ese recinto cultural, el cual ejercía desde 2015.

La situación de Venezuela hay que verla en dos planos. Hay que ver todo desde arriba para llegar a este resultado. A este resultado no se llega de hoy para mañana por una decisión Petróleo, como se quiere hacer ver. Este es un tema mucho más profundo y humano", expresó. "No se puede olvidar una realidad de 27 años, donde hay una violación susantiva de los derechos humanos: desde la salud, desde lo educativo, y desde lo cultural", agregó.

Pachano contó que él mismo fue una "víctima de la situación" y que quedándole 3 años para jubilarse tras 40 años de servicio profesional, lo expulsaron y no se le reconoció ninguno de sus derechos laborales. "Lo que vivimos en Venezuela es el resultado de 27 años acumulados", agregó.

"Vivo con mucha expectativa y también con angustia por mi familia en Venezuela lo que pasa en mi país. Yo hasta tuve que pensar si venía a este programa de radio, porque para nadie es un secreto que la libre expresión en Venezuela tiene complicaciones", dijo Pachano.