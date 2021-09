En una total injerencia renuncia el canciller Antonio Hector Bejar

Quién es Pedro Castillo, el actual presidente de Perú que de alguna manera, con esa elección casi pateo el tablero político peruano en el sentido de que no era el presidente previsible, hemos hablado del contexto electoral en el momento en que él fue a segunda vuelta con Keiko Fujimori, recordemos que la hija de aquel presidente que sigue detenido todavía que se le acusa por delitos de delitos de lesa humanidad de tener socios como Bladimiro Montecinos extremadamente vinculado a grupos del terrorismo y el narcotráfico y que en ese contexto y todo, Pedro Castillo gano por un margen del 0,25 por ciento en segunda vuelta o sea por menos votos no podía ganar hecho que Keiko Fujimori no convalidaba el triunfo intento quejarse en la OEA, mandaba gente a EE. UU, a ver si el propio Almagro que había intervenido en el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia podía hacer algo en favor de ella, pero más allá de todo el pataleo el ganador fue Pedro Castillo un maestro rural del interior profundo del Perú de las zonas serranas que había hecho parte de su campaña montado a lomo de burro creo que es de alguna manera una respuesta del pueblo peruano a toda esa continuidad de cinco presidentes que estuvieron en tan poco tiempo y una seguidilla de renuncias, con algunos casos muy extraños como fue el supuesto suicidio del propio ex presidente Alan García y de alguna mañera cansados de toda esta impronta neoliberal de ese grupo de presidentes peruanos votaron ni siquiera a lo que ellos llaman despectivamente también hay que decirlo, la izquierda caviar, a la izquierda mas organizada como una manera de denostarlos, sino que eligieron a un maestro que tiene una fortaleza muy grande en el sindicato nacional docente y que representa los intereses del poblador común, o sea muy de clase media una persona que siempre vivió con lo justo y que representa el vivir real de la mayoría de los peruanos, en ese contexto asumió Pedro Castillo…A modo de introducción, Sebastián Salgado, comparte su análisis geopolítico del contexto del corto periodo de gobierno de Pedro Castillo, presidente de Perú…en dialogo con el “Regreso Informativo de la tarde”

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.