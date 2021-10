"En todas las reparticiones hay un maltrato desde el gobierno provincial".

DESCARGAR

Nestor Gonzales, secretario de interior de Union Personal Civil de la Nación – UPCN, anunció que el próximo martes, trabajadores de la Dirección General de Arquitectura protagonizarán una marcha ante la situación que les toca vivir en estos últimos días. Al respecto, el dirigente gremial señaló que: “El próximo martes marchamos desde la Dirección General de Arquitectura, decisión que se ha adoptado por asamblea. El 1° de octubre presentamos un petitorio al ministro Stanic, Hoy es 25 y no hay respuestas. Él en diez días nos tendría que haber respondido la nota que presentamos. No tenemos respuestas, no hay diálogo, no se acerca para nada. Está jugando al desgaste. Por ello hemos llegado a esta última instancia, donde vamos a marchar y se nos quieren sumar otros compañeros de otras agrupaciones en apoyo, ya que en todas las reparticiones del estado hay un maltrato desde el gobierno provincial”.

