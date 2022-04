"En todas las cárceles hay biblioteca, el tema es el acceso y la motivación”

En Rosca and Roll hablamos con Anita Sicilia sobre su proyecto en las cárceles argentinas armando bibliotecas. Empezó en 2017 su actividad y cuando entendió al libro como una herramienta personal de transformación hacia lo colectivo. En la actualidad ya lleva más de 4.500 ejemplares entregados.

Sobre el sistema penitenciario, advirtió: “En las cárceles están normalizadas cosas que no deberían pasar. En una celda para 3 personas, duermen 8.Las cárceles están llenas de pobres, es verdad”. y agregó “Mientras no pongamos los ojos en el contexto de encierro no vamos a poder cambiar los problemas estructurales”.

Rosca N' Roll con Lautaro Maislin, Vero Castañares y Anabella Sánchez, lunes a viernes de 7 a 9hs

