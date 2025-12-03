INICIO DE GESTION

03/12/2025

En su primera actividad como ministra, Alejandra Monteoliva expuso el plan estratégico de seguridad para los sectores productivos

La funcionaria pidió cuidar los activos estratégicos como el trabajo, la producción y el futuro de los argentinos.

Monteoliva encabezó su primera actividad oficial "Desarrollo, Infraestructura y Seguridad”, realizado en la sede del Ministerio, en México 12. 

La actividad contó con el auspicio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y reunió a representantes del sector privado, organismos internacionales y autoridades del Estado nacional.

El evento tuvo como principal orador a José Antonio González Anaya, consultor del BID, doctor por la Universidad de Harvard, ex secretario de Hacienda de México y ex CEO de PEMEX, quien expuso sobre seguridad, infraestructura y gestión de riesgos en sectores estratégicos.

La jornada forma parte del proceso que impulsa el Ministerio de Seguridad para desarrollar una Iniciativa Público-Privada de Seguridad en Infraestructura Crítica, orientada a proteger activos estratégicos frente a amenazas del crimen organizado, delitos económicos y riesgos operativos que puedan afectar la continuidad productiva y el crecimiento económico.

En su intervención, la ministra agradeció la presencia de autoridades, organismos internacionales, equipos técnicos y representantes de las fuerzas federales, y destacó el trabajo conjunto con el BID.

 

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, en alianza con el sector privado y con organismos internacionales, estamos trabajando para proteger nuestra infraestructura y los sectores económicos críticos del país y asegurar el crecimiento”, expresó.

Monteoliva subrayó que la Argentina atraviesa un crecimiento acelerado en sectores como petróleo, gas, minería, agroindustria, transporte y minería de datos, y remarcó que dicho proceso debe estar acompañado por políticas de seguridad modernas y previsibles:

“Nuestro país está experimentando crecimientos exponenciales. Pero estos sectores sufren amenazas recurrentes. La infraestructura crítica en nuestros países está permanentemente bajo riesgo, y la prevención y la respuesta deben ser parte central de la agenda de seguridad nacional”, sostuvo.

La ministra recordó su experiencia profesional en Colombia y la importancia de incorporar análisis de riesgo y enfoques integrados.

“Los grupos criminales atacaban oleoductos, caños, instalaciones energéticas. Son amenazas que se transforman con el tiempo. Si nos quedamos solo con una dimensión, las respuestas se vuelven fragmentadas y no son sostenibles”, dijo.

 

 

 

 