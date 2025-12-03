En su primera actividad como ministra, Alejandra Monteoliva expuso el plan estratégico de seguridad para los sectores productivos

La funcionaria pidió cuidar los activos estratégicos como el trabajo, la producción y el futuro de los argentinos.

Monteoliva encabezó su primera actividad oficial "Desarrollo, Infraestructura y Seguridad”, realizado en la sede del Ministerio, en México 12.

La actividad contó con el auspicio del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y reunió a representantes del sector privado, organismos internacionales y autoridades del Estado nacional.

El evento tuvo como principal orador a José Antonio González Anaya, consultor del BID, doctor por la Universidad de Harvard, ex secretario de Hacienda de México y ex CEO de PEMEX, quien expuso sobre seguridad, infraestructura y gestión de riesgos en sectores estratégicos.

La jornada forma parte del proceso que impulsa el Ministerio de Seguridad para desarrollar una Iniciativa Público-Privada de Seguridad en Infraestructura Crítica, orientada a proteger activos estratégicos frente a amenazas del crimen organizado, delitos económicos y riesgos operativos que puedan afectar la continuidad productiva y el crecimiento económico.

En su intervención, la ministra agradeció la presencia de autoridades, organismos internacionales, equipos técnicos y representantes de las fuerzas federales, y destacó el trabajo conjunto con el BID.

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, en alianza con el sector privado y con organismos internacionales, estamos trabajando para proteger nuestra infraestructura y los sectores económicos críticos del país y asegurar el crecimiento”, expresó.

Monteoliva subrayó que la Argentina atraviesa un crecimiento acelerado en sectores como petróleo, gas, minería, agroindustria, transporte y minería de datos, y remarcó que dicho proceso debe estar acompañado por políticas de seguridad modernas y previsibles:

“Nuestro país está experimentando crecimientos exponenciales. Pero estos sectores sufren amenazas recurrentes. La infraestructura crítica en nuestros países está permanentemente bajo riesgo, y la prevención y la respuesta deben ser parte central de la agenda de seguridad nacional”, sostuvo.

La ministra recordó su experiencia profesional en Colombia y la importancia de incorporar análisis de riesgo y enfoques integrados.

“Los grupos criminales atacaban oleoductos, caños, instalaciones energéticas. Son amenazas que se transforman con el tiempo. Si nos quedamos solo con una dimensión, las respuestas se vuelven fragmentadas y no son sostenibles”, dijo.