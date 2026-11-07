En “Soy Nacional” recibimos la visita de Marina Wil

Como siempre, este programa número 463 tuvo “muy buena música y muy variada”, a dichos de la conductora y cantante.

Pero, a su vez, Marina Wil, cantante, instrumentista y compositora, fue la invitada especial.

“Honrar la vida es mi canción más importante de la vida”, remarcó y nos contó la historia detrás de esa razón.

Su primer single editado, “Un Osito de peluche de Taiwán” —en colaboración con Jorge Serrano— superó las 3.000.000 de reproducciones en Spotify.

Luego publicó su disco A Pesar del Amor (2022), que cuenta con la participación especial de Fito Páez y Noel Schajris.

En 2014 editó su primer EP Del cielo, con canciones propias.

En 2025 ganó el Premio Mercedes Sosa por su canción "En tu habitación" ft. Fito Páez.

Como cantante también se presentó en escenarios emblemáticos como el Teatro Colón, Gran Rex, Teatro Ópera, Auditorio Nacional (CDMX, como invitada de Los Auténticos Decadentes) y el CCK.

En febrero de 2025 fue solista invitada por la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” en la Ballena Azul del CCK.

Con "Las canciones más lindas de Charly García" proyecto junto al pianista Ian Shifres, se presentó en el Salón Dorado de La Casa de la Cultura, En CC Morán, La Fábrica, entre otros.

En 2024 lanzó el EP Perla, grabado en vivo en formato íntimo, que incluye tres versiones acústicas de sus canciones junto a piano y guitarra.

Ese mismo año estrenó la balada “Faldera” y la colaboración “Fuera de mi lugar” junto a Lito Vitale. Ambas canciones fueron presentadas en shows en vivo con una gran respuesta del público.

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