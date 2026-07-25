En "Soy Nacional" recibimos a La Valenti y reflexionamos sobre el Mundial

En su programa 448, la cantante y conductora recibió a Valentina Soria, una figura en ascenso en la escena porteña.

El proyecto artístico y musical lleva el nombre de La Valenti, viajando por ritmos como el R&B, soul, indie pop y hip-hop; se presenta en formato full banda y formato solista.

Criada en Neuquén, la cantante y compositora contó que descubrió su vocación cuando era pequeña.

“A los 5 años, quería irme a vivir al circo. Tenía delirios con Madonna entonces estaba entre esos mundos. Terminé siendo gimnasta artística hasta los 15 años. También estudiaba teatro, canto y baile. Y después terminé haciendo música”.

“De lo que más está teñido el show, el proyecto en sí, es del teatro”, dijo, pero aclaró que "el camino no es lineal para ningún artista”.

“Yo no estudié música en un conservatorio. Al principio, cuando empecé, me costó mucho nombrarme música. Y después me di cuenta que tenía muchas otras cosas para nombrarme música”.

Pasada una semana de la final del Mundial 2026, Sandra conversó con el periodista Gonzalo Bonadeo para conocer su mirada y lectura sobre este evento deportivo que se extendió más de un mes.

“No esperaba un Mundial tan groso: Por sorpresas, por figuras individuales, por partidos, por actuaciones colectivas, por goles, por presencia de público en los estadios”.

“El Mundial entero ha sido de Argentina, extraordinario también”, concluyó.