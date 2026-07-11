En "Soy Nacional" nos visitó el cantautor jujeño Manu Estrada

En su programa 446, la cantante y conductora recibió al artista que fusiona la cosmovisión andina con el folclore contemporáneo y nos contó su recorrido formativo y artístico.

Recientemente, en los Premios Mercedes Sosa, Manu Estrada fue reconocido como nominado destacado en la terna Mejor Álbum Folklore Alternativo por su disco homónimo.

A su vez, ganó el premio a la Mejor Colaboración por su canción «Antes que Llegue el Carnaval» junto a Nadia Larcher, sobre quien dijo “representa la voz de un pueblo”.

“Musicalmente todo se va re-oxigenando. El año pasado fue más de tocar solo pero ya extrañaba tocar con gente”.

“Es hermoso el reconocimiento, se siente muy bien”, señaló, “es un espacio de visibilización de la música independiente”.

Además, en “Soy Nacional” conversaron con la reconocida cantante, compositora y actriz argentina, Laura González, antes de su presentación con Savia, trío vocal que integra junto a las artistas Ivonne Guzmán y Virginia Marqués (V.I.R.).

“Le estamos poniendo todo, nos conocimos en 2011, fusionamos tanto nuestras voces y somos tan amigas que así nació Savia”, reveló.

“Cuando cantamos las tres pasa algo tan loco que nos volvemos una sola voz”.

Savia fusiona géneros como el pop, el soul, el rhythm & blues y la música afro, destacando siempre la potencia de sus armonías vocales y su trabajo autogestivo.

En otro tramo del programa, Sandra dialogó con Emanuel Rivero Famá, flamante campeón del Festival Internacional de Tango en Medellín, Colombia.

“Fue una hermosa aventura”, dijo sobre esta competencia internacional "que rescata a jóvenes valores del género de todo el mundo”.