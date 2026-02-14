En "Soy Nacional" le cantamos al amor

En coincidencia con el Día de San Valentín, el programa número 425 propone escuchar canciones de amor en forma de declaraciones, confesiones, cartas, de la mano de una gran variedad de artistas y de géneros.
La selección incluye a Franco de Vita, Yamie Safdie, Vicentico, Coti, Maná, Mercedes Sosa, entre otros.
¿ Se animará la cantante y conductora a versionar algún clásico del amor?
