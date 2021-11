En San Rafael el acto eleccionario se desarrolló con tranquilidad

El Secretario Electoral Nacional, Carlos Romano dijo pasadas las 19 hs. de este domingo que en San Rafael la elección se realizó con total tranquilidad, pese a que faltaron algunas autoridades, muy pocas. La situación se resolvió con la colaboración de voluntarios.

En diálogo con LV4 SAN RAFAEL, Romano aseguró que “no hubo ningún tipo de inconvenientes, no hubo faltante de padrones, todo ha estado muy bien organizado y en los casos en los que no se presentaron las autoridades, gracias a los delegados de cada una de las escuelas, siempre hay personas dispuestas a cubrir esos lugares. No hubo problemas con el traslado de las urnas ni faltaron padrones. Todo ha estado bien organizado, no tuvimos conflicto de aperturas tardías”.

Respecto de denuncias sobre boletas truchas, Romano señaló que no hubo ninguna presentación formal, salvo algunos comentarios en casos puntuales y se verá qué es lo que ocurre, pero en el momento de los reclamos actuaron los fiscales y las situaciones quedaron subsanadas.