En Rosario la UTN le dijo "adiós" a los festejos con huevos y harina para los recibidos

La Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) resolvió poner fin a una de las tradiciones más habituales en los festejos de graduación. A partir de una nueva disposición, se insta a un "festejo responsable". Ya no se podrá utilizar harina, huevos, yerba y cualquier otro alimento durante las celebraciones de egreso, y quienes incumplan la medida podrán recibir sanciones disciplinarias. El decano de la facultad, Rubén Ciccarelli, explicó en el programa de Adrián Korol en Radio Nacional en qué consiste la nueva medida.

"Venimos trabajando en este tema hace tiempo. Esta es la conclusión. Queríamos sensibilizarlos y no afectar la convivencia con nuestros vecinos. Se ofrece la propuesta a que donen esos alimentos a una ONG", dijo.

Ciccarelli advirtió cuál es la idea de esta resolución: "No prohibe, sino que insta a celebrar un festejo responsable. Y un detalle, que no es menor, porque la advertencia es para la misma familia que les arroja estos alimento a los chicos. Debemos tener ingenio para festejar de otra manera. Se pueden hacer carteles con fotos o tirar papel picado, muchas cosas".