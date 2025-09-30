"Si fuera otro el entrenador de River, quizás ya se hubiera ido"

El ex jugador de la selección uruguaya, quien jugó en Independiente y en River Antonio Alzamendi, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional dio su opinión acerca del presente del club de Nuñez.

"En River no se puede estar esperando por jugadores, los que están deben rendir y dar resultados. Y si no se gana no es solo cuestión del equipo sino también responsabilidad del entrenador. Si no fuera el que está hoy, quizás ya se hubiera ido", expresó.

"La historia de River es muy rica, no la logró Gallardo ni nosotros en nuestro momento. Yo jugué finales estando en Independiente, y a los jugadores de River los quería todo el mundo", agregó.

Alzamendi además advirtió que en el fútbol hay un tiempo también para los entrenadores cuando volvió a dar una opinión sobre esta etapa de Marcelo Gallardo al frente del millonario: "En fútbol hoy sos Dios y mañana sos el diablo. A veces pasa el período de un entrenador. Y hay que darse cuenta si es el momento de uno o no".