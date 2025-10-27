"En River la pata que falla es la dirigencia"

El candidato a presidente de River Plate Carlos Trillo, visitó los estudios de Nacional AM 870, donde habló de lo que son sus propuestas para ganar la elección en el club de Núñez.

"Mi proyecto lo presenté hace 3 meses y la mayoría de las propuestas son las que sugieren los socios. Estuve en contacto con todo el mundo", dijo.

Trillo criticó del presente del millonario "la pata dirigencial". "Gallardo es responsable de este mal momento de River, pero su culpa viene de más arriba. Sé que él se siente responsable", agregó.

Y por último Trillo dijo: "Mi proyecto es junto a los socios. No le respondí a los otros candidatos. Yo voy a debatir mis propuestas e ideas. No quiero responder a los agravios que me han hecho a mi. No veo que agravien o se metan con el oficialismo".