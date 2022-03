“En Regional trabajamos por un deporte inclusivo y solidario”

“Para este sábado 26 de marzo tenemos una actividad solidaria de un grupo de ex jugadores, dirigentes e hinchas para dos personas muy allegadas al Club Regional, será un encuentro deportivo entre ex jugadores de varios clubes para pasar un lindo rato, habrá zumba, sorteos y presentaciones, la contribución será un bono de doscientos pesos con los que se podrá participar de los sorteos. En cuanto al campo de juego de Regional estamos trabajando para mejorarlo y tenerlo en las mejores condiciones posibles, nuestro sueño es incorporar césped sintético, tenemos un plan integral que incluye la construcción de tribunas visitantes y la reactivación de todas las modalidades de práctica que hoy ofrecemos para el vecino, el barrio, no sólo de Villa Libertad sino toda la zona sur, queremos lanzar el fútbol femenino infantil y por supuesto tenemos la escuela de oficios que este año ofrece cinco ofertas académicas para lanzarlas en abril”, afirmó el presidente del Club Regional de Resistencia.

