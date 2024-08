"En Radio Nacional tengo recuerdos muy hermosos"

Nora Perlé, histórica conductora de radio, quien está al frente del ciclo Canciones son amores, también se sumó a los festejos por el Día de la Radiodifusión. Recordó su pasó por Nacional Am 870 con un programa de tangos y valoró la historia de Radio Nacional.

"En Nacional , tengo recuerdos muy hermosos. Hice un paso en los tangos durante mucho tiempo. Logré que se me escuchara muchisimo. Y era conmovedor lo que me pasó. Hasta que llegó una interventora para decirme que pase otro tipo de música "porque era una antiguedad", y me hizo caso al mes lo levantó", recordó.