¿En que la tenés clara?

Las Mafiosas arrancan el jueves con Mari capitana de la JC porque la dejaron solita en el estudio, pero no así al aire, ya que Luciana Peker se sumó via zoom y Vero Lorca en diferido nos dejó una Bandera Roja para las personas que no respetan los tiempos acordados para un encuentro. En la Entrevista Mafiosa conversamos con la fotógrafa Jose Nicolini que está presentando su libro "Las que vencen" con historias de mujeres con habilidades curativas. Además le preguntamos a nuestras oyentas en qué cosas la tienen clara: buenos outfits, elegir música para un viaje y hacer papas fritas fueron algunas de las mejores respuestas.

Las Mafiosas con Luciana Peker, Vero Lorca y María Sztajnszrajber, lunes y jueves de 12 a 13hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937