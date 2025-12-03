¿En qué consiste el sistema de intercambio de casas para viajar por el mundo?

Son cada vez más los viajeros argentinos que se suman al intercambio de casas para vacacionar sin abonar hospedaje. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con Lucía Sánchez quien junto a su pareja Rubén Señor y sus hijos, Koke y Tindaya, llevan 13 años recorriendo el mundo y comparten sus travesías en @algoqrecordar y en sus documentales “Hola, Mundo” y “Caminos”.

La familia española presta su casa en Canarias y se aloja en otras casas del mundo, en una suerte de intercambio de propiedades para hospedarse.

Al respecto, Lucía explicó en qué consiste esta metodología y recordó cómo nació este “estilo de vida” que los lleva a “recorrer el mundo”.

“Hay varias plataformas de intercambio de casas que están funcionando”, indicó.

“Tú llegas a un hogar. El intercambio de casas fue un descubrimiento brutal en el momento que nos convertimos en una familia con niños”. “Es una posibilidad que estás ofreciendo a más personas para que puedan disfrutar del lugar que, de otra manera no podrían”.

"Es otra manera de viajar, se crean relaciones humanas", concluyó.