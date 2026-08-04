En qué consiste el plan que presentó el Gobierno para anticiparse al fenómeno El Niño

El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y se refirió al Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 para enfrentar el fenómeno del Niño.

La estrategia central se basa en articular esfuerzos entre la Nación y las jurisdicciones locales bajo un comando unificado.

"La misión es la de coordinar todos los organismos del gobierno nacional con las provincias", subrayó el director sobre el rol de la nueva agencia.

Las previsiones meteorológicas identifican una transición hacia condiciones asociadas al fenómeno El Niño desde el trimestre junio-julio-agosto de este año, con probabilidades superiores al 70% durante el invierno y un incremento del riesgo de precipitaciones por encima de los valores normales en la primavera y el verano 2026-2027, especialmente en la región de la Cuenca del Plata.

Sobre la imposibilidad de evitar desastres naturales, el especialista enfatizó la importancia de la respuesta rápida. "Vos no podés prevenir ni saber lo que va a pasar... lo que vos podés es estar preparado para intervenir rápidamente y disminuir los efectos", precisó.

La logística incluye la disposición inmediata de recursos humanos y técnicos en las zonas de mayor riesgo.

"Un trabajo coordinado significa que las capacidades del gobierno nacional estén ya preparadas... fuerzas federales, de las fuerzas armadas que tienen gran territorialidad", detalló.

La Agencia utiliza tecnología de monitoreo en tiempo real para prever escenarios críticos en las provincias. "Hemos hecho en el SINAME... un tablero especial ENOS que tiene toda la información... información histórica de afectaciones de niños anteriores", describió sobre las herramientas digitales.

El seguimiento del caudal de los ríos internacionales es una pieza clave de la vigilancia hídrica constante. "Medir lo que hace Brasil para nosotros es fundamental... todo eso impacta en nuestros ríos, el agua, los ríos se llenan, los ríos desbordan", advirtió sobre la coordinación con países vecinos.

Como ejemplo de prevención, Hardie mencionó el retiro de pasarelas en las Cataratas del Iguazú ante la crecida. "Era necesario. Muy necesario... si no lo sacas lo más seguro es que se rompa... termina el fenómeno, se vuelve a instalar y la gente puede volver a disfrutar", sostuvo.

Por otro lado, resaltó las obras de mantenimiento que ya se ejecutan en las provincias para mitigar inundaciones. "Vienen trabajando... en limpieza de caminos con maquinaria vial, en limpieza de arroyos... para que el impacto sea un poco menor", concluyó el funcionario.