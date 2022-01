"En primer lugar deben revisar lo que pasa con la factura del gas"

La audiencia fijada para el 31 de enero, a la que convocó la Secretaría de Energía, en el que se discutirán e informará sobre los precios del gas y evaluar una suba, fue rechazada por una ONG que alerta que no están dadas las condiciones para aplicar un incremento. “Desde Fodecus no estamos de acuerdo que se haga una audiencia en enero y que no sea presencial, ya que sería virtual. Además, es una audiencia que no es vinculante, de manera tal que esto sirve solo para justificar o blanquear un aumento que pueden exigir, tanto las distribuidoras como las otras empresas. Como usuarios creemos que antes que haya una audiencia para subir tarifas en primer lugar deben revisar lo que está pasando con la factura del gas. En Tucumán la factura del gas sigue siendo imposible de entender, ya que la gente paga y después aparece una intimación como que se sigue debiendo”, protestó José García, titular de la ONG Fodecus.

