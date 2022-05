"En pandemia la mayoría vio la importancia que tiene el rol del Estado"

La ministra de Salud se refirió al aumento de casos de coronavirus e instó a la población a continuar con el plan de vacunación, al advertir que si bien "el 81% de la población tiene dos dosis, hay 14 millones de personas que están en condiciones de recibir el primer refuerzo y aún no lo recibieron".

Carla Vizzotti explicó que "en invierno los casos aumentan" y remarcó que "la vacuna necesita refuerzos". "Si todos tenemos las vacunas, serán casos leves", dijo, al destacar que "hay un aumento de personas que se están vacunando".

Tras señalar que "es un virus que no se puedo eliminar, llegó para instalarse y nos va acompañar todos los inviernos", la funcionaria expresó: "No buscamos eliminar el coronavirus, sino que los casos no se traduzcan en internaciones y fallecimientos".

En ese marco, Vizzotti resaltó lo que se hizo durante la pandemia: "Si no hubiésemos tenido un Estado presente, no hubiéramos podido dar la respuesta que dimos, tanto en la compra de las vacunas hasta los IFE y ATP".

"Siempre es más fácil criticar al Estado que ponerlo en valor. Pero con esto, la mayor parte de la población vio el rol del Estado y la importancia que tiene siempre", manifestó.

Por otro lado, consultada sobre el aumento de las prepagas, sostuvo que "había sido por debajo de la inflación y por eso las posibilidades de mantener los servicios debían ajustarse".

Además, la funcionaria instó a que reciban la vacuna antigripal aquellos que tienen recomendación.

