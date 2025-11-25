En noviembre la confianza en el Gobierno aumentó 17,5%, según el índice de la Universidad Di Tella

En noviembre de 2025, la confianza de los ciudadanos en el Gobierno registró un fuerte repunte: el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, creció un 17,5% respecto al mes anterior, hasta alcanzar 2,47 puntos. Este avance se da tras las elecciones legislativas de octubre y marca el registro más alto del año desde febrero.

El director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Carlos Gervasoni, dialogó con Creer o reventar y dio detalles sobre el estudio, en el que todos los subíndices del ICG subieron en noviembre. “Capacidad” —es decir, la percepción de que el gobierno puede resolver los problemas del país— subió a 2,93 (+18,6 %), desplazando incluso al componente “Honestidad” como el mejor valorado.

Además, los otros componentes también escalaron: “Eficiencia” alcanzó 2,32 (+12,6 %), la “Evaluación general del Gobierno” llegó a 2,26 (+30,6 %) y el interés por el interés general subió a 2,02 (+16,8 %).

En cuanto al perfil sociodemográfico de quienes más aumentaron su confianza, el informe señala que el ICG subió más entre los hombres (2,69 puntos, +16,5 %) que entre las mujeres (2,24, +17,3 %).

Por edad, los jóvenes de 18 a 29 años mostraron el salto más grande (+27,5 %) con un nivel de confianza de 2,92 puntos, mientras que la franja de 30 a 49 años quedó rezagada con 2,19 (+14,1 %).

Geográficamente, el Interior del país se mantiene con el ICG más alto (2,69; +15,5 %), pero lo llamativo es que el Gran Buenos Aires trepó fuertemente (+27,1%) hasta 2,16, superando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,03; +6,3 %).

El relevamiento estuvo a cargo de Poliarquía Consultores y se realizó entre el 3 y el 14 de noviembre en una muestra nacional de 1.008 personas distribuidas en 40 localidades, con un error muestral de ±0,06 puntos y un intervalo de confianza del 95%.