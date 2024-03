"En Neuquén este 8M paramos y marchamos de manera unificada"

Ruth Zurbriggen de la colectiva feminista La Revuelta en diálogo con Es Ahora sostuvo que “Tenemos una buena noticia es que mañana hay una convocatoria unificada en la ciudad de Neuquén para marchar con un mismo recorrido. Acordamos junto a la Multisectorial de Mujeres y Disidencias un recorrido unificado de la marcha y el cierre con un acto en el espacio Intercultural Graciela Alonso.”

“Tomar la decisión de unificar en este contexto era una necesidad y también implicaba generar dialogo, conversaciones y poner sobre todo en la discusión lo que necesitamos en este tiempo tan tremendo y de tanta precarización. Mañana 18:30 en el monumento a San Martín paramos y marchamos.”

“Tenemos a nivel nacional un gobierno de ultraderecha, autoritario y profundamente misógino. Sus provocaciones antifeministas que articulan una especie de tropa machista que aprovecha este tiempo para envalentonarse en esa ideología que pretende decir que acá no hay desigualdades de género, que no hay desigualdades salariales, que la agenda de los cuidados es un reclamo casi snob de los feminismos creo que estamos ante una declaración de guerra. El Gobierno nacional a ciertos movimientos, en particular a los movimientos feministas, a los movimientos sociales, a los pueblos originarios nos ha puesto en lugar de enemigas públicas.”

“Este 8M es distinto por el gobierno que tenemos, por los ataques que estamos recibiendo las mujeres, las personas trans, no binarias y el pueblo, los sectores populares que habitamos este país. Es un 8M que nos encuentra en continum de movilización desde el 20 de diciembre las manifestaciones contra el DNU, contra la ley ómnibus, el paro del 24 de enero tan importante de las centrales sindicales, donde también los feminismos participamos, porque estamos siendo parte de las organizaciones que reclaman día a día. Es muy importante inscribir así este 8 de marzo y convocar a todas las personas que se sientan atraídas por la posibilidad de una movilización masiva y unificada, que nos re energice y que demuestre que la calle es nuestro lugar, que no hay protocolos antipiquetes ni criminalización ni persecución que nos hagan callar. Vinimos para quedarnos y al miedo, a la desazón y a la provocación hay que ponerle más trama colectiva.”

En referencia al tema de la atención de salud pública que interviene en la IVE dijo que “El sistema de salud tiene insumos hasta mayo.”