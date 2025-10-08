“En momentos bisagras de la historia no hay lugar para matices”

El diputado nacional y candidato a revalidar su banca, lamentó el acompañamiento de espacios intermedios al proyecto del kirchnerismo de modificación a la ley que reglamenta los DNU, al afirmar que “en momentos bisagras de la historia no hay lugar para muchos matices”.

“Argentina está viviendo momentos profundos y fundamentales. Es anecdótico el lugar en la boleta con respecto a lo que se juega el país en las próximas elecciones”, sentenció el exministro de Educación en diálogo con el programa Viva la Pepa.

“Si nuestra ciudadanía está esperando una reforma laboral, para que los jóvenes de 18 a 30 tengan trabajo, o una impositiva para que los que quieren emprender puedan hacerlo; si queremos que eso pase, necesitamos que eso pase, y que los diputados que se eligen en la provincia de Buenos Aires sean de nuestro espacio”, agregó Alejandro Finocchiaro.

“Son importantes por su cantidad, (35 de 130 que se renuevan) porque son el 40 por ciento del padrón”, añadió.

“La otra opción es el inmovilismo, que es que no hablan, y al candidato opositor -Jorge Taiana- no lo conoce nadie, y si lo conocen no lo votan. Por eso Diego Santilli está pidiendo que se debatan y se enfrenten las ideas”, dijo.

“Hay sectores que hoy en el Congreso están siendo funcionales al kirchnerismo. Esta reglamentación había que cambiarla, porque la hizo Cristina Fernández de Kirchner para su marido presidente”

“Estaría bueno cambiarlo, pero habría que hacerlo para el 2027, para un presidente que inicie su mandato y que todavía no se sepa quién será”, cerró.