En Mendoza el transporte de pasajeros funcionará con normalidad d

José Micca, Secretario Gremial de Sipemon dialogó con Mañanas de Verano y dio detalles sobre las medidas que tomará el gremio para el paro convocado para el 24 de enero “Nosotros adherimos pero no nos acoplamos. Nosotros, con los choferes de la provincia de Mendoza no vamos a parar. No podemos dejar a pie a los trabajadores, no podemos castigarlos. Se va prestar el servicio como todos los días”.

Las palabras son de José Micca, Secretario General de Sipemon (Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza) quien explicó en Radio Mitre Mendoza que en la provincia los micros funcionarán de manera normal.