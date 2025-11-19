"En los últimos 40 años uno de los canceres que más aumentó fue el melanoma maligno"

El médico dermatólogo y coordinador de la campaña Andrés Politti en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional dio las recomendaciones a tener en cuenta a la hora de exponernos al sol. El slogan de este año es "el bronceado pasan y el daño queda".

"El sol tomado en mucha cantidad, muchos años después puede traer consecuencias graves sobre la piel. Haciendo prevención hoy, tenemos salud mañana", mencionó.

Politti recomendó que el sol es un factor de la naturaleza que implica tener ciertas reglas de juego: "La básica es no estar demasiado tiempo al sol. Evitarlo sino de 10 a 14 horas, la hora de máxima irradiación. Estar al aire utilizando sombra y eso quiere decir también llevar ropa, sombrero, mangas largar y pantalón largo. Y en tercer lugar, el uso de protectores solares. Ponerse mucha cantidad, sino no sirve y cada dos horas renovarlo".