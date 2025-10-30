"En los próximos meses se abrirá en la Argentina una cantidad de inversiones muy importante"

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, se refirió al encuentro que mantendrá hoy el presidente Javier Milei con los gobernadores en Casa Rosada y expresó: "Inmediatamente aceptaron la invitación, y se predisponen a conversar y buscar acuerdos para este periodo que viene".

"El presidente tomó la decisión de convocar inmediatamente a los gobernadores para avanzar con rapidez, explicarles cuál es la visión que tiene y poder entablar un diálogo constructivo. El presidente tiene una serie de temas que quiere plantear y también quiere escuchar a los gobernadores", afirmó.

En comunicación con con el equipo de Creer o reventar, el funcionario sostuvo que "las reformas son fundamentales" y manifestó: "Era muy difícil encararlas estando en una minoría parlamentaria, pero vemos el futuro con mucho optimismo después del apoyo que hemos recibido en las elecciones; serán relaciones parlamentarias distintas, con mucha vocación de trabajar en conjunto de distintos sectores políticos".

En ese marco, el jefe de Gabinete sostuvo que "la gente se cansó del pasado y quiere un cambio total en la Argentina" y resaltó que "en los próximos meses se va a abrir en la Argentina una cantidad de inversiones muy importante, que va a generar trabajo y actividad económica".

Consultado sobre el proyecto de reforma laboral, Francos desmintió algunas de las "operaciones" que circulan al respecto y recalcó que "tenemos un sistema muy viejo que hay que ir modificando". "Hay que llevar tranquilidad, los propios sindicalistas saben que hay que modificar distintos aspectos de la legislación laboral", subrayó.